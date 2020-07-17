Инцидент произошёл на вокзале Таксимо
Мировой судья в Муйском районе Бурятии рассмотрел уголовное дело по обвинению жителя Приморского края в покушении на дачу взятки полицейскому.
Гость из Приморья в здании железнодорожного вокзала станции Таксимо пытался избежать привлечения к административной ответственности. Он предложил полицейскому из линейного отдела три тысячи рублей. Сотрудник от денег отказался.
Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Решение суда в законную силу не вступило.
Житель Приморья пытался подкупить полицейского в Бурятии
Происшествия, Фото:
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