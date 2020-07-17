 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Июля

16 Июля

Популярное

В Бурятии разрастается пожар в Забайкальском нацпарке

В Бурятии разрастается пожар в Забайкальском нацпарке
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Огонь прошёл 1456 га леса

За прошедшие сутки проводились работы по тушению трёх лесных пожаров на общей площади 1459 га. Два лесных пожара в Тункинском нацпарке и Хоринском районе, возникшие из-за грозы. Сейчас они ликвидированы.

На утро 17 июля продолжается тушение лесного пожара в Забайкальском нацпарке. Его площадь разрослась до 1456 га. На тушении работает 144 человека, в том числе пожарные-десантники Забайкальской базы авиационной охраны лесов.

Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 506 лесных пожаров на общей площади 88,6 тыс. га. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 429 лесных пожаров на общей площади 104,1 тыс га, сообщили в пресс-службе республиканское агентство лесного хозяйства.

лесные пожары национальный парк
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Угрожавший инспектору Прибайкальского нацпарка нарушитель привёз на берег баню
Угрожавший инспектору Прибайкальского нацпарка нарушитель привёз на берег баню
Происшествия, 17.07.2020
На злостного нарушителя составили протоколы и изъяли технику
В Бурятии 17-летняя девушка опрокинулась на мотоцикле
В Бурятии 17-летняя девушка опрокинулась на мотоцикле
Происшествия, 17.07.2020
Девушка, не имеющая прав, везла пассажира
В Иркутской области обнаружили две подпольные оружейные мастерские
В Иркутской области обнаружили две подпольные оружейные мастерские
Происшествия, 17.07.2020
Полицейские изъяли 25 единиц оружия и более 500 патронов
Туристка из Москвы сломала ногу на Байкале
Туристка из Москвы сломала ногу на Байкале
Происшествия, 17.07.2020
Пострадавшую туристку эвакуировали спасатели
В Улан-Удэ мужчина утонул на глазах отца и друзей
В Улан-Удэ мужчина утонул на глазах отца и друзей
Происшествия, 17.07.2020
Тело утонувшего выловили только в Прибайкальском районе
В Улан-Удэ в страшной аварии на Верхней Берёзовке пассажиры не были пристёгнуты
В Улан-Удэ в страшной аварии на Верхней Берёзовке пассажиры не были пристёгнуты
Происшествия, 17.07.2020
Водителя, допустившего смертельную аварию, госпитализировали в тяжёлом состоянии
В Бурятии в «пьяном» ДТП пострадали четыре человека
В Бурятии в «пьяном» ДТП пострадали четыре человека
Происшествия, 17.07.2020
Ни пьяный водитель, ни его пассажиры не были пристёгнуты
Бурятия перешагнула отметку в 3600 случаев коронавируса
Бурятия перешагнула отметку в 3600 случаев коронавируса
Происшествия, 17.07.2020
Диагноз подтвердили ещё у более чем 40 человек
В Бурятии рассказали о состоянии мужчины, пришедшего в кафе с ножом в спине
В Бурятии рассказали о состоянии мужчины, пришедшего в кафе с ножом в спине
Происшествия, 17.07.2020
Мужчина из шокировавшего пользователей видео проходит лечение в больнице

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^