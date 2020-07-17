В Бурятии разрастается пожар в Забайкальском нацпарке

Огонь прошёл 1456 га леса



За прошедшие сутки проводились работы по тушению трёх лесных пожаров на общей площади 1459 га. Два лесных пожара в Тункинском нацпарке и Хоринском районе, возникшие из-за грозы. Сейчас они ликвидированы.



На утро 17 июля продолжается тушение лесного пожара в Забайкальском нацпарке. Его площадь разрослась до 1456 га. На тушении работает 144 человека, в том числе пожарные-десантники Забайкальской базы авиационной охраны лесов.



Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 506 лесных пожаров на общей площади 88,6 тыс. га. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 429 лесных пожаров на общей площади 104,1 тыс га, сообщили в пресс-службе республиканское агентство лесного хозяйства.



