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Угрожавший инспектору Прибайкальского нацпарка нарушитель привёз на берег баню

Угрожавший инспектору Прибайкальского нацпарка нарушитель привёз на берег баню
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
На злостного нарушителя составили протоколы и изъяли технику

В Иркутской области 15 июля в местности падь Семёниха Прибайкальского национального парка был установлен факт систематического нарушения правил одним из отдыхающих.

51-летний житель посёлка Мельничная Падь Иркутского района вёл себя шумно, расположил в прибрежной зоне автомобиль с мобильной баней. Кроме этого, у него не оказалось разрешения на посещение Прибайкальского национального парка, сообщили в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». 

Нарушитель уже был знаком инспекторам природоохранного учреждения и полицейским: в начале июля он попадал в поле зрения правоохранителей, когда развёл костёр во время действия особого противопожарного режима.

Прибывшей на место оперативной группе ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в ответ на просьбу потушить пламя он продемонстрировал предмет, похожий на гранату и сопроводил это действие угрозами.

Как сообщал «Байкал-Daily», предмет оказался муляжом, а у нарушителя изъяли несколько единиц оружия, находящихся в нелегальном обороте. Региональный следком в настоящее время проводит доследственную проверку на предмет наличия в действиях мужчины состава преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ.

На этот раз в отношении нарушителя проверяющие составили два протокола: за отсутствие разрешения на посещение Прибайкальского национального парка и использование прибрежной защитной полосы водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности.

Мужчина согласился добровольно покинуть территорию, но сделать ему это пришлось уже без техники. Мобильную баню, снегоболотоход, лодку с прицепом и микроавтобус инспекторы «Заповедного Прибайкалья» у него изъяли и поместили на ответственное хранение.

национальный парк Байкал
 
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