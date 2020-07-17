Пропавший улан-удэнец сам вернулся домой

С ним всё в порядке
Найден 38-летний житель Улан-Удэ Петр Х. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 4 июля мужчина уехал из дома на машине «Honda CR-V», пропал и был объявлен в розыск
.
- Сегодня мужчина самостоятельно вернулся домой. С ним всё в порядке, - отметили накануне в министерстве.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии ищут пропавшую мать пятерых детей
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