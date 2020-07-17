Улан-удэнка ушла по делам, не заперев дверь, и лишилась техники

Квартиру обчистил нетрезвый мужчина



В Железнодорожном районе Улан-Удэ 15 июля в полицию поступило заявление о квартирной краже. 63-летняя местная жительница рассказала, что ушла по делам, не заперев входную дверь, так как замок был сломан. Когда она вернулась, то обнаружила, что из квартиры украли компьютер в сборе, две клавиатуры, мышку, микроволновку и тонометр. Ущерб составил 30 тысяч рублей.



Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого - им оказался знакомый хозяйки - проживающий неподалеку 41-летний горожанин. Нетрезвый мужчина решил нанести визит владелице квартиры, беспрепятственно проник в помещение и, убедившись, что ее нет в дома, совершил кражу.



Украденную технику он унёс в кусты рядом с домом, надеясь затем продать и выручить за нее деньги.



- Однако сбыть ему удалось лишь микроволновую печь. В ближайшее время она будет изъята сотрудниками полиции. Половина имущества им утеряна, другую правоохранители вернули потерпевшей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Мужчина условно осужден за неуплату алиментов своим детям. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Нигде не работает. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

