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В Улан-Удэ в страшной аварии на Верхней Берёзовке пассажиры не были пристёгнуты

В Улан-Удэ в страшной аварии на Верхней Берёзовке пассажиры не были пристёгнуты
Происшествия, 
Водителя, допустившего смертельную аварию, госпитализировали в тяжёлом состоянии

Стали известны новые подробности страшной аварии, произошедшей накануне, 16 июля, на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», недалеко от кафе «Кулькисон» потерял управление и перевернулся около десяти раз автомобиль «Форд». Момент аварии снял видеорегистратор.



На месте погиб 16-летний подросток-пассажир.

За рулём «Форда» был 70-летний водитель. Пострадал он сам, а также 38-летняя женщина и 13-летняя девочка.

- Кроме водителя и пассажира на переднем пассажирском сидении, остальные пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности, - сообщили сегодня в УГИБДД по Бурятии.

В Территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК) Бурятии сообщили о состоянии пострадавших.

- Мужчину 70 лет с множественными травмами в крайне тяжёлом состоянии эвакуировали в дежурный стационар. Также после осмотра силами бригад скорой помощи в стационар были госпитализированы женщина 39 лет с подозрением на травму головы и костей таза, девочка 13 лет – с подозрением на травму головы. Ещё двое участников ДТП отказались от эвакуации в стационар, - сообщили в ТЦМК.


ДТП смерть
 
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