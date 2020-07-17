В Улан-Удэ в страшной аварии на Верхней Берёзовке пассажиры не были пристёгнуты

На месте погиб 16-летний подросток-пассажир.За рулём «Форда» был 70-летний водитель. Пострадал он сам, а также 38-летняя женщина и 13-летняя девочка.- Кроме водителя и пассажира на переднем пассажирском сидении, остальные пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности, - сообщили сегодня в УГИБДД по Бурятии.В Территориальном центре медицины катастроф (ТЦМК) Бурятии сообщили о состоянии пострадавших.- Мужчину 70 лет с множественными травмами в крайне тяжёлом состоянии эвакуировали в дежурный стационар. Также после осмотра силами бригад скорой помощи в стационар были госпитализированы женщина 39 лет с подозрением на травму головы и костей таза, девочка 13 лет – с подозрением на травму головы. Ещё двое участников ДТП отказались от эвакуации в стационар, - сообщили в ТЦМК.