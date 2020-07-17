В Бурятии рассказали о состоянии мужчины, пришедшего в кафе с ножом в спине

Мужчина из шокировавшего пользователей видео проходит лечение в больнице
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в группе ves_ulan_ude_ появилось шокирующее видео, снятое в кафе в Кабанске. Туда пришёл 28-летний мужчина с голым торсом, из спины которого торчал нож, засаженный по самую рукоятку. Пострадавший был явно в шоке, работники кафе вызвали «скорую» и помогли дойти до неё. В МВД по Бурятии сообщили, что нож в мужчину всадила родственница его сожительницы.
Раненый поступил в Кабанскую центральную районную больницу. Его состояние удовлетворительное, сообщается в группе «Кабанск-Инфо.24/7».
- На данный момент мужчина находится в удовлетворительном состоянии, проходит соответствующее лечение, - сообщили в Кабанской больнице.
Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку.
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