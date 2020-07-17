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В Бурятии рассказали о состоянии мужчины, пришедшего в кафе с ножом в спине

В Бурятии рассказали о состоянии мужчины, пришедшего в кафе с ножом в спине
Происшествия, 
Мужчина из шокировавшего пользователей видео проходит лечение в больнице

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в группе ves_ulan_ude_ появилось шокирующее видео, снятое в кафе в Кабанске. Туда пришёл 28-летний мужчина с голым торсом, из спины которого торчал нож, засаженный по самую рукоятку. Пострадавший был явно в шоке, работники кафе вызвали «скорую» и помогли дойти до неё. В МВД по Бурятии сообщили, что нож в мужчину всадила родственница его сожительницы.

Раненый поступил в Кабанскую центральную районную больницу. Его состояние удовлетворительное, сообщается в группе «Кабанск-Инфо.24/7».

- На данный момент мужчина находится в удовлетворительном состоянии, проходит соответствующее лечение, - сообщили в Кабанской больнице.

Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку.



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Жуткое видео из Кабанска распространяется по соцсетям

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