Глава Бурятии получил забрать вахтовиков из Забайкалья

Бурятский омбудсмен съездила в Забайкалье, где на руднике из-за вспышки коронавируса застряли вахтовики
Как сообщал «Байкал-Daily», вахтовики из Бурятии застряли в Тунгокоченском районе Забайкальского края из-за вспышки коронавируса. Жители Бурятии жаловались на отсутствие свободного доступа в интернет и на бытовые условия.
В Забайкальский край выехала уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. В Facebook она поделилась итогами визита, главным стало решение о возвращении вахтовиков домой, в Бурятию.
- Встретилась - с соблюдением всех санитарных норм - с вахтовиками из Бурятии и руководством рудника «Дарасунский», а также с прокурором Забайкальского края, руководителем Роспотребнадзора и и.о. министра здравоохранения края. Хочу отметить, что проверка прокуратуры завершена, массовых нарушений не выявлено – так же, как и управлением Роспотребнадзора, ситуация находится под контролем. Ранее озвученная информация о сложном положении вахтовиков на руднике не нашла своего подтверждения, - сообщила Юлия Жамбалова.
На сегодняшний день три вахтовика из Бурятии находятся в районной больнице с подтвердившимся диагнозом. По информации министерства здравоохранения, заболевшие лечение получают в полном объёме, идут на поправку, а на следующей неделе планируется выписка.
«Нулевым пациентом» стал как раз житель Бурятии, он приехал на рудник из отпуска и не проходил карантин, а сразу приступил к работе. Надзорными органом решается вопрос о возбуждении административного делопроизводства.
В настоящее время происходит смена руководства рудника, новый директор назначен 11 июля, уточнила Юлия Жамбалова.
- Со стороны работников жалоб и претензий не прозвучало, поступила просьба посодействовать в отправке домой, но при текущей эпидситуации, целесообразно размещение в обсерваторе на территории Бурятии. Данная просьба была озвучена на заседании оперативного штаба и услышана. Главой Республики Бурятия принято решение забрать вахтовиков домой для размещения в обсерваторе! – поделилась Юлия Жамбалова.
Глава Бурятии получил забрать вахтовиков из Забайкалья
Происшествия, Фото:
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