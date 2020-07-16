В Улан-Удэ большегруз едва не раздавил легковушку

Водитель большегруза «Тойоту» не заметил
Сегодня, 16 июля, в первой половине дня в Улан-Удэ на улице Трактовая произошло ДТП. Большегруз наехал на стоящий припаркованный автомобиль «Тойота Королла».
К счастью, удалось избежать жертв и серьёзного ущерба. Хотя, учитывая массу большегруза, он бы легко раздавил легковушку.
Водитель признался, что не заметил «Короллу», а момент столкновения даже не почувствовал.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Улан-Удэ произошло страшное ДТП: автомобиль «Форд» перевернулся не менее десяти раз, в результате чего погиб подросток и пострадали три человека
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