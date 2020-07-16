Женщина лишилась более 100 тысяч
В начале июля на телефон 37-летней жительницы Усолья-Сибирского поступил звонок. Неизвестный представился сотрудником банка и заявил, что мошенники из Краснодара пытаются оформить на ее имя кредит в размере 160 тысяч рублей. Женщина не поверила звонившему, однако он смог убедить её выполнить определенные действия, которые якобы «помогут избежать мошенничества».
Выполняя инструкции, женщина посредством онлайн-банка оформила кредит на 140 тысяч рублей, который был необходим для погашения псевдо-кредита. Затем передала коды из СМС сообщений, с помощью которых мошенник перевёл 101 тысячу рублей.
Оставшаяся часть денег не была списана со счёта лишь потому, что банк заблокировал карту.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершённая с банковского счёта», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Жительница Иркутской области взяла реальный кредит для погашения липового
Происшествия, Фото:
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