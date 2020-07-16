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Житель Бурятии пришёл на вокзал c ружьём и патронами

Житель Бурятии пришёл на вокзал c ружьём и патронами
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Разрешения на хранение и ношение оружия у мужчины нет

Полицейские на входном контроле железнодорожного вокзала станции Северобайкальск остановили 63-летнего жителя посёлка Таксимо. У него обнаружили оружие и патроны.

Согласно заключению эксперта, изъятое оружие является нарезным огнестрельным оружием, пригодным для использования по назначению. Разрешения на хранение и ношение оружия у мужчины нет.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия», максимальное наказание по которой предусмотрено в виде лишения свободы на срок до четырёх лет, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

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