Житель Бурятии пришёл на вокзал c ружьём и патронами

Разрешения на хранение и ношение оружия у мужчины нет



Полицейские на входном контроле железнодорожного вокзала станции Северобайкальск остановили 63-летнего жителя посёлка Таксимо. У него обнаружили оружие и патроны.



Согласно заключению эксперта, изъятое оружие является нарезным огнестрельным оружием, пригодным для использования по назначению. Разрешения на хранение и ношение оружия у мужчины нет.



- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия», максимальное наказание по которой предусмотрено в виде лишения свободы на срок до четырёх лет, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



