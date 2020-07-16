ЧП произошло в шторм
На байкальском острове Ольхон разбилось о причал частное судно. Фотографии и видео с места опубликовали в группе ДТП 38RUS Иркутск.
- Ольхон. В Хужире шторм. Судно «Анна-Виктория» разбило о причал, - говорится в сообщении.
В ГУ МЧС России по Иркутской области порталу IRK.ru информацию подтвердили, отметив, что судно не является поднадзорным им.
На Ольхоне частное судно разбилось о причал
Происшествия, Фото:
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