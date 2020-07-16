В Улан-Удэ молодой человек задушил бомжа

До убийства они вместе употребляли алкоголь



14 июля вечером возле гаражей на улице Ключевская в Улан-Удэ обнаружили тело 60-летнего мужчины с ссадинами на шее. Судебно-медицинское исследование показало, что потерпевший скончался от удушения, вызванного сдавливанием дыхательных путей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По подозрению в совершении преступления задержан 25-летний знакомый убитого, с которыми они вместе два дня употребляли спиртное.



По предварительным данным, обвиняемый молодой человек занимался бродяжничеством. 13 июля в Улан-Удэ возле пункта приёма металлолома он встретил знакомого бездомного мужчину, с которым стал употреблять алкоголь.



Следующим утром они вновь приобрели спиртное, расположились за гаражами по улице Ключевская, где продолжили возлияния. После полудня между собутыльниками из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку. Парень повалил противника на землю, после чего обхватил и с силой сдавливал шею мужчины несколько минут, пока он не перестал подавать признаки жизни.



Оставив тело, молодой человек сбежал, бродил по улицам, позже повстречал знакомых, с которыми продолжил употреблять спиртные напитки.



Вечером пьяного молодого человека задержал патруль Росгвардии. В ходе опроса он признался в преступлении и показал место, где оставил тело.



Молодой человек дал подробные показания об обстоятельствах учинённой расправы. Ему уже предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.





