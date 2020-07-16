Наркотики он хранил у себя на участке
Днём 15 июля сотрудники уголовного розыска Селенгинского района за наркопреступление задержали 59-летнего жителя Гусиноозёрска. У него в огороде и надворных постройках полицейские изъяли портсигар с гашишным маслом весом около 1,5 граммов, мешок и пластиковое ведро с марихуаной массой около 1,2 килограмма, а также более 100 граммов сушившейся на солнце конопли.
Проведённое освидетельствование показало факт употребления мужчиной наркотика.
На счету подозреваемого более 10 судимостей. В основном за имущественные преступления. Несколько лет назад он освободился из колонии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
У судимого 10 раз жителя Бурятии нашли запасы наркотиков
Происшествия, Фото:
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