У судимого 10 раз жителя Бурятии нашли запасы наркотиков

Происшествия, Фото: из архива

Наркотики он хранил у себя на участке



Днём 15 июля сотрудники уголовного розыска Селенгинского района за наркопреступление задержали 59-летнего жителя Гусиноозёрска. У него в огороде и надворных постройках полицейские изъяли портсигар с гашишным маслом весом около 1,5 граммов, мешок и пластиковое ведро с марихуаной массой около 1,2 килограмма, а также более 100 граммов сушившейся на солнце конопли.



Проведённое освидетельствование показало факт употребления мужчиной наркотика.



На счету подозреваемого более 10 судимостей. В основном за имущественные преступления. Несколько лет назад он освободился из колонии.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.

