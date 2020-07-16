Мотоциклист из Новосибирска погиб в Иркутской области

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Виновником аварии стал водитель «Камри»



Смертельное ДТП произошло около 16 часов 15 июля на 149 километре федеральной дороги Р-258 «Байкал» (между Байкальском и посёлком Солзан) в Слюдянском районе Иркутской области.



По предварительным сведениям, управлявший автомобилем «Тойота Камри» мужчина при обгоне грузовика «КаМАЗ» сначала допустил с ним боковое столкновение, после чего столкнулся с мотоциклом «Хонда». Мотоцикл ехал по встречной полосе в сторону Иркутска.



В результате мотоциклист, 46-летний житель Новосибирска, погиб.



Ещё два человека – пассажирка мотоцикла и пассажир легковой машины – получили телесные повреждения.



Предположительный виновник случившегося отказался от прохождения медицинского освидетельствования, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



