 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Июля

15 Июля

Популярное

Мотоциклист из Новосибирска погиб в Иркутской области

Мотоциклист из Новосибирска погиб в Иркутской области
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Виновником аварии стал водитель «Камри»

Смертельное ДТП произошло около 16 часов 15 июля на 149 километре федеральной дороги Р-258 «Байкал» (между Байкальском и посёлком Солзан) в Слюдянском районе Иркутской области.

По предварительным сведениям, управлявший автомобилем «Тойота Камри» мужчина при обгоне грузовика «КаМАЗ» сначала допустил с ним боковое столкновение, после чего столкнулся с мотоциклом «Хонда». Мотоцикл ехал по встречной полосе в сторону Иркутска.

В результате мотоциклист, 46-летний житель Новосибирска, погиб.

Ещё два человека – пассажирка мотоцикла и пассажир легковой машины – получили телесные повреждения.

Предположительный виновник случившегося отказался от прохождения медицинского освидетельствования, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

смерть ДТП мотоциклисты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Мотоциклист из Новосибирска погиб в Иркутской области
Мотоциклист из Новосибирска погиб в Иркутской области
Происшествия, 16.07.2020
Виновником аварии стал водитель «Камри»
В Бурятии ветер сорвал шифер со школьной столовой
В Бурятии ветер сорвал шифер со школьной столовой
Происшествия, 16.07.2020
Инцидент произошёл в Бичурском районе
В Бурятии сгорел трактор
В Бурятии сгорел трактор
Происшествия, 16.07.2020
Пожар произошёл в Мухоршибирском районе
В Байкальске «Ниссан» снесло потоком воды в реку
В Байкальске «Ниссан» снесло потоком воды в реку
Происшествия, 16.07.2020
Водитель решил воспользоваться технологическим проездом
В Улан-Удэ ищут трёх парней, расплатившихся чужой картой
В Улан-Удэ ищут трёх парней, расплатившихся чужой картой
Происшествия, 16.07.2020
Они потратили около девяти тысяч рублей. ВИДЕО
Читинка устроила в доме наркопритон
Читинка устроила в доме наркопритон
Происшествия, 16.07.2020
Притон регулярно посещали не менее трёх человек
Семейная пара избила улан-удэнца на берегу реки
Семейная пара избила улан-удэнца на берегу реки
Происшествия, 16.07.2020
Улан-удэнец на свою беду познакомился с компанией молодых людей на берегу Уды
В Окинском районе Бурятии ввели режим ЧС
В Окинском районе Бурятии ввели режим ЧС
Происшествия, 16.07.2020
Режим ЧС связан с проблемами по четырём старым мостам
В Бурятии из Селенги выловили труп
В Бурятии из Селенги выловили труп
Происшествия, 16.07.2020
Плывущее тело увидели местные жители
В Бурятии в кафе пришёл мужчина с ножом в спине
В Бурятии в кафе пришёл мужчина с ножом в спине
Происшествия, 16.07.2020
Жуткое видео из Кабанска распространяется по соцсетям
Жительница Бурятии подкинула обратно украденный телефон
Жительница Бурятии подкинула обратно украденный телефон
Происшествия, 16.07.2020
Полиция раскрыла кражу телефона двухлетней давности
В Бурятии на трассе сгорел микроавтобус. Видео
В Бурятии на трассе сгорел микроавтобус. Видео
Происшествия, 16.07.2020
Пожар произошёл на трассе в Селенгинском районе
В Бурятии мужчина утонул в карьере
В Бурятии мужчина утонул в карьере
Происшествия, 16.07.2020
Погибший купался в несанкционированном месте

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^