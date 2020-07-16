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В Бурятии ветер сорвал шифер со школьной столовой

В Бурятии ветер сорвал шифер со школьной столовой
Происшествия,  Фото:"Бичура-инфо"
Инцидент произошёл в Бичурском районе

15 июля в Бичурском районе ветром с крыши здания школьной столовой Харлунской средней школы срывало шифер. Было сорвано восемь листов шифера, два оказались пробиты. Об этом сообщается в группе «Бичура-инфо. 24/7».

Сообщение в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило в 20:44 от заведующей школы.

- Ведутся работы по устранению последствий непогоды. Сегодня участок, который раскрылся, должны закрыть. Параллельно решаются организационные вопросы, - сообщил начальник районного управления образования Николай Иванов.

Как сообщал «Байкал-Daily», похожие инциденты уже происходили недавно. В середине июня ветром сдуло крышу школьного спортзала в селе Нижний Бургултай. В мае в селе Сосново-Озёрское шквалистый ветер сорвал крышу школы №2, что запечатлели на видео. Также оказалась повреждена крыша здания районной администрации. 
школы ветер столовые
 
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