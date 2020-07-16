Инцидент произошёл в Бичурском районе
15 июля в Бичурском районе ветром с крыши здания школьной столовой Харлунской средней школы срывало шифер. Было сорвано восемь листов шифера, два оказались пробиты. Об этом сообщается в группе «Бичура-инфо. 24/7».
Сообщение в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило в 20:44 от заведующей школы.
- Ведутся работы по устранению последствий непогоды. Сегодня участок, который раскрылся, должны закрыть. Параллельно решаются организационные вопросы, - сообщил начальник районного управления образования Николай Иванов.
Как сообщал «Байкал-Daily», похожие инциденты уже происходили недавно. В середине июня ветром сдуло крышу школьного спортзала в селе Нижний Бургултай. В мае в селе Сосново-Озёрское шквалистый ветер сорвал крышу школы №2, что запечатлели на видео. Также оказалась повреждена крыша здания районной администрации.
В Бурятии ветер сорвал шифер со школьной столовой
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Наркотики он хранил у себя на участке
Виновником аварии стал водитель «Камри»
Инцидент произошёл в Бичурском районе
Пожар произошёл в Мухоршибирском районе
Водитель решил воспользоваться технологическим проездом
Они потратили около девяти тысяч рублей. ВИДЕО
Притон регулярно посещали не менее трёх человек
Улан-удэнец на свою беду познакомился с компанией молодых людей на берегу Уды
Режим ЧС связан с проблемами по четырём старым мостам
Плывущее тело увидели местные жители
Жуткое видео из Кабанска распространяется по соцсетям
Полиция раскрыла кражу телефона двухлетней давности
Ранее вор уже был судим
Пожар произошёл на трассе в Селенгинском районе
Погибший купался в несанкционированном месте