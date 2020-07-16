В Байкальске «Ниссан» снесло потоком воды в реку

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водитель решил воспользоваться технологическим проездом



В Байкальске сегодня утром в полицию поступило сообщение об том, что в русле реки Солзан находится легковой автомобиль. Выяснилось, что в водоёме оказался автомобиль «Ниссан Эксперт», водитель которого успел выбраться из салона и самостоятельно выйти на берег.



По предварительным сведениям, около четырёх часов утра 48-летний мужчина, пренебрегая запрещающими знаками, решил воспользоваться технологическим проездом. Проезд предназначен только для работы спецтехники, задействованной в строительстве нового моста.



- В связи с обильными осадками уровень воды резко возрос, в результате чего во время маневров иномарку вынесло в реку, а бурное течение оттащило авто на глубину, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



По данному факту проводится проверка.

