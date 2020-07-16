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В Байкальске «Ниссан» снесло потоком воды в реку

В Байкальске «Ниссан» снесло потоком воды в реку
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Водитель решил воспользоваться технологическим проездом

В Байкальске сегодня утром в полицию поступило сообщение об том, что в русле реки Солзан находится легковой автомобиль. Выяснилось, что в водоёме оказался автомобиль «Ниссан Эксперт», водитель которого успел выбраться из салона и самостоятельно выйти на берег.

По предварительным сведениям, около четырёх часов утра 48-летний мужчина, пренебрегая запрещающими знаками, решил воспользоваться технологическим проездом. Проезд предназначен только для работы спецтехники, задействованной в строительстве нового моста.

- В связи с обильными осадками уровень воды резко возрос, в результате чего во время маневров иномарку вынесло в реку, а бурное течение оттащило авто на глубину, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

По данному факту проводится проверка.
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