Полиция раскрыла кражу телефона двухлетней давности
В Баунтовском районе Бурятии задержали подозреваемую в краже сотового телефона, совершённой ещё в январе 2018 года.
53-летняя жительница села Багдарин вечером пришла к знакомому занять деньги. Беспрепятственно она вошла в его квартиру, но хозяина не застала. Увидев на кухонном столе мобильный, женщина украла его.
Однако её пристыдил супруг. После этого на следующий день воровка вернула гаджет, подкинув его к двери владельца квартиры.
В содеянном она призналась.
В 2015 году гражданка привлекалась к уголовной ответственности за кражу, уголовное дело было прекращено за примирением сторон.
Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Жительница Бурятии подкинула обратно украденный телефон
Происшествия, Фото:
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