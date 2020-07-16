Жительница Бурятии подкинула обратно украденный телефон

Полиция раскрыла кражу телефона двухлетней давности



В Баунтовском районе Бурятии задержали подозреваемую в краже сотового телефона, совершённой ещё в январе 2018 года.



53-летняя жительница села Багдарин вечером пришла к знакомому занять деньги. Беспрепятственно она вошла в его квартиру, но хозяина не застала. Увидев на кухонном столе мобильный, женщина украла его.



Однако её пристыдил супруг. После этого на следующий день воровка вернула гаджет, подкинув его к двери владельца квартиры.



В содеянном она призналась.



В 2015 году гражданка привлекалась к уголовной ответственности за кражу, уголовное дело было прекращено за примирением сторон.



Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

