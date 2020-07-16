Ранее вор уже был судим
Бичурский районный суд рассмотрел уголовное дело о краже.
Мужчина залез в чужой дом и украл мясо. Ущерб был оценён как значительный.
- Приговором суда подсудимый признан виновным, ему назначено наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Отменено условное осуждение по предыдущему приговору и окончательно назначено наказание в виде 3 лет 7 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе Бичурского суда.
Приговор вступил в законную силу.
Житель Бурятии украл мясо и отправился за решётку
Происшествия, Фото:
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