В Бурятии дотушивают пожар в Тункинском нацпарке

Происшествия, Фото: агентство лесного хозяйства

Тушение в Забайкальском нацпарке продолжается



За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению четырёх лесных пожаров в Северо-Байкальском районе, Тункинском и Забайкальском нацпарках. Общая площадь, пройденная огнём, составила 1461 га, 1444 из которых – на территории Забайкальского нацпарка.



Два лесных пожара, возникшие из-за грозы, в Северо-Байкальском районе ликвидированы. Ещё один лесной пожар в Тункинском нацпарке локализован.



- На утро 16 июля продолжается тушение пожара в Забайкальском нацпарке. С огнем сражаются 144 человека, в том числе пожарные-десантники Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Также продолжается дотушивание локализованного очага в Тункинском нацпарке, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

