Тушение в Забайкальском нацпарке продолжается
За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению четырёх лесных пожаров в Северо-Байкальском районе, Тункинском и Забайкальском нацпарках. Общая площадь, пройденная огнём, составила 1461 га, 1444 из которых – на территории Забайкальского нацпарка.
Два лесных пожара, возникшие из-за грозы, в Северо-Байкальском районе ликвидированы. Ещё один лесной пожар в Тункинском нацпарке локализован.
- На утро 16 июля продолжается тушение пожара в Забайкальском нацпарке. С огнем сражаются 144 человека, в том числе пожарные-десантники Забайкальской базы авиационной охраны лесов. Также продолжается дотушивание локализованного очага в Тункинском нацпарке, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии дотушивают пожар в Тункинском нацпарке
Происшествия, Фото:
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