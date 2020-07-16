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За сутки в Бурятии поймали почти 20 пьяных водителей

За сутки в Бурятии поймали почти 20 пьяных водителей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Об этом сообщили в Госавтоинспекции

Накануне на дорогах Бурятии инспекторы ДПС выявили 398 нарушений ПДД. В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 14 водителей, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, двое – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Трое автомобилистов уличены в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения в течение года.

Камеры ЦАФАП за сутки зафиксировали 1630 нарушений ПДД, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Кяхтинском районе опрокинулся пьяный 71-летний водитель «Тойоты Харриер».

ГИБДД алкогольное опьянение водители
 
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