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Жителей Иркутска эвакуировали из-за подтопления домов

Жителей Иркутска эвакуировали из-за подтопления домов
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
В Иркутске устраняют последствия сильного ливня

В Иркутске ночью 16 июля в результате сильных ливней произошло аварийное отключение электроэнергии на пятити улицах и подтопление трёх частных жилых домов на улицах Верхняя Набережная и Мельничная.

Восемь человек, в том числе двое детей были эвакуированы в пункт временного размещения. Откачку воды из жилых домов проводит МУП «Водоканал», к ликвидации последствий ливня на улицах города привлечены силы иркутского пожарно-спасательного гарнизона.

Пожарные автомобили в течение ночи и утром 16 июля производили откачку воды на улицах Ширямова, Красноярская, Канская, Карла Либкнехта. Силами пожарных расчётов и добровольцев из числа жителей города от подтопления была спасена подстанция.

- К ликвидации последствий подтопления жилого сектора ливневыми водами были привлечены все силы экстренного реагирования. Всего было задействовано 143 человека, 74 единицы техники, из них от МЧС России 43 человека и 13 единиц техники. В настоящее время обстановка стабильна, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области



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