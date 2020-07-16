Жителей Иркутска эвакуировали из-за подтопления домов

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В Иркутске устраняют последствия сильного ливня



В Иркутске ночью 16 июля в результате сильных ливней произошло аварийное отключение электроэнергии на пятити улицах и подтопление трёх частных жилых домов на улицах Верхняя Набережная и Мельничная.



Восемь человек, в том числе двое детей были эвакуированы в пункт временного размещения. Откачку воды из жилых домов проводит МУП «Водоканал», к ликвидации последствий ливня на улицах города привлечены силы иркутского пожарно-спасательного гарнизона.



Пожарные автомобили в течение ночи и утром 16 июля производили откачку воды на улицах Ширямова, Красноярская, Канская, Карла Либкнехта. Силами пожарных расчётов и добровольцев из числа жителей города от подтопления была спасена подстанция.



- К ликвидации последствий подтопления жилого сектора ливневыми водами были привлечены все силы экстренного реагирования. Всего было задействовано 143 человека, 74 единицы техники, из них от МЧС России 43 человека и 13 единиц техники. В настоящее время обстановка стабильна, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области







