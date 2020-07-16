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В Бурятии 16-летний подросток на машине сбил ребёнка

В Бурятии 16-летний подросток на машине сбил ребёнка
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Юный водитель стащил ключи от автомобиля у родителей

Накануне, 15 июля, в селе Баргузин в Бурятии ребёнка сбил автомобиль, за рулём которого был подросток.

- Около пяти часов вечера водитель «Тойоты Креста», следуя по улице Партизанская, совершил наезд на семилетнего ребёнка, после чего с места ДТП скрылся. В результате ДТП ребёнок с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Сбежавший водитель вскоре был задержан. Как оказалось, за рулём находился 16-летний подросток. Пока родителей не было, он взял ключи от автомобиля и поехал кататься.

В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка.

- С начала месяца в республике произошло 11 ДТП с участием несовершеннолетних. В некоторых случаях за рулем транспортных средств находились несовершеннолетние водители, не имеющие права управления транспортным средством, - уточнили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Кяхтинском районе опрокинулся пьяный 71-летний водитель на «Тойоте Харриер».

ДТП
 
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