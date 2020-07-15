Ему назначено ограничение свободы на один год
В Иркутской области осудили 50-летнего жителя Усолья-Сибирское, который сообщил о минировании помещения.
Мужчина по телефону сообщил о заложенном взрывном устройстве в одном из строений города. Прибывшая оперативная групп при осмотре не обнаружила опасных предметов.
Позже сыщики задержали лжеминера. Выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и звонил из хулиганских побуждений.
По решению суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.
По информации ГУ МВД по Иркутской области
В Иркутской области осудили лжеминёра
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