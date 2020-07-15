В Забайкалье зафиксирован вирус африканской чумы свиней

Карантинные мероприятия вводятся в Красночикойском районе



14 июля на территории сёл Укыр и Менза Красночикойского района Забайкальского края зафиксирован вирус африканской чумы свиней. Об этом заявил главный государственный ветеринарный инспектор региона Андрей Лим.



- Предположительно, вирус занесён из дикой среды. В районе создана комиссия по ликвидации заболевания, на месте работают специалисты ветеринарной службы. В районе вводятся карантинные мероприятия, – рассказал руководитель краевой госветслужбы.



Как сообщает госветслужба Забайкалья, Андрей Лим пообещал, что владельцам хозяйств будет возмещён ущерб в полном объёме.

