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В Забайкалье зафиксирован вирус африканской чумы свиней

В Забайкалье зафиксирован вирус африканской чумы свиней
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Карантинные мероприятия вводятся в Красночикойском районе

14 июля на территории сёл Укыр и Менза Красночикойского района Забайкальского края зафиксирован вирус африканской чумы свиней. Об этом заявил главный государственный ветеринарный инспектор региона Андрей Лим.

- Предположительно, вирус занесён из дикой среды. В районе создана комиссия по ликвидации заболевания, на месте работают специалисты ветеринарной службы. В районе вводятся карантинные мероприятия, – рассказал руководитель краевой госветслужбы.

Как сообщает госветслужба Забайкалья, Андрей Лим пообещал, что владельцам хозяйств будет возмещён ущерб в полном объёме. 
эпизоотия ветеринария Забайкальский край чума сельскохозяйственные животные
 
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