«Увидел, что мёртвая, и уехал»: В Иркутской области насмерть сбили 23-летнюю девушку

Водитель испугался и сбежал
Смертельный наезд произошёл ночью 14 июля на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в районе деревни Малиновка Черемховского района Иркутской области. Погибла 23-летняя жительница Аларского района. Водитель с места скрылся, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
В ходе поисков полицейские досконально изучили видео с камер наружного наблюдения, максимально приближенных к месту происшествия. Одна из них зафиксировала автомобиль с характерными повреждениями передней части кузова.
В дальнейшем инспекторы группы розыска установили местонахождения этого водителя. Экипаж ГИБДД задержал мужчину в Зиме.
Доставленным в отдел полиции оказался 33-летний житель Черемховского района. Он признался в содеянном. По его словам, после случившегося скрылся с места, испугавшись ответственности.
- Она выскочила на дорогу. Сбил её. Метров сто проехал, остановился. Посмотрел, что она мёртвая и уехал, - рассказал на допросе мужчина.
Он заверил, что был «абсолютно трезвый».
В настоящее время с ним работают следственные органы. По данному факту проводится доследственная проверка.
С начала года в Иркутской области полицейские разыскали 76 водителей, покинувших место ДТП.
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