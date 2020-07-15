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В Чите годовалый ребёнок погиб, выпав с восьмого этажа

В Чите годовалый ребёнок погиб, выпав с восьмого этажа
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мальчика оставили без присмотра

13 июля около 20 часов в Чите годовалый мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже дома. От полученных травм мальчик скончался в больнице, сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Несчастный случай произошёл из-за того, что родители оставили сына без присмотра в комнате с открытым окном. Мальчик влез на подоконник и выпал, опершись на антимоскитную сетку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе сотрудник колонии в Улан-Удэ поймал упавшую с третьего этажа девочку
смерть падение
 
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