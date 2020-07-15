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В Забайкалье на трассе «Байкал» опрокинулся бензовоз с 23 тоннами топлива

В Забайкалье на трассе «Байкал» опрокинулся бензовоз с 23 тоннами топлива
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Забайкальскому краю
Авария произошла на 910 км трассы Р-258 «Чита - Иркутск»

В Улетовском районе Забайкальского края случилось ДТП – опрокинулся бензовоз. Авария произошла на 910 км трассы Р-258 «Чита - Иркутск» у отворота к селу Танга. Бензовоз перевозил 23 тонны дизельного топлива.

- В результате опрокидывания происходит розлив дизельного топлива. Затруднения в движении автомобильного транспорта нет. Всего привлечено: 37 человек, 10 единиц техники, из них от МЧС России 10 человек, три единицы техники, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

В 12 часов дня к месту направлены оперативная группа Улётовского пожарно-спасательного гарнизона и отделение 36 пожарно-спасательной части.

ДТП бензовоз
 
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