Авария произошла на 910 км трассы Р-258 «Чита - Иркутск»
В Улетовском районе Забайкальского края случилось ДТП – опрокинулся бензовоз. Авария произошла на 910 км трассы Р-258 «Чита - Иркутск» у отворота к селу Танга. Бензовоз перевозил 23 тонны дизельного топлива.
- В результате опрокидывания происходит розлив дизельного топлива. Затруднения в движении автомобильного транспорта нет. Всего привлечено: 37 человек, 10 единиц техники, из них от МЧС России 10 человек, три единицы техники, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
В 12 часов дня к месту направлены оперативная группа Улётовского пожарно-спасательного гарнизона и отделение 36 пожарно-спасательной части.
В Забайкалье на трассе «Байкал» опрокинулся бензовоз с 23 тоннами топлива
Происшествия, Фото:
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