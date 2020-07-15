У иркутянина изъяли наркотиков на 15 млн

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

У него обнаружили свыше 20 тысяч разовых доз



Сотрудники полиции при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» пресекли канал поставки наркотиков в особо крупном размере, а также прекращена работа интернет-магазина. Через него наркоманы бесконтактным способом приобретали запрещённые вещества.



В результате операции у 27-летнего жителя Иркутска изъял свыше пяти кг наркотиков на сумму порядка 15 миллионов рублей.



Чтобы доставить наркотики в Сибирь, подозреваемый прилетел в Москву, где купил автомобиль «Мицубиси Лансер». Внутри машины был сделан тайник, после чего иномарку привёз нанятый дальнобойщик в город Шелехов.



В процессе отгрузки автомобиля заказчик был задержан и доставлен в полицию.



В салоне кроссовера полицейские обнаружили синтетические наркотики, порошки и порядка 1000 таблеток. По предварительным оценкам, объём изъятого составляет 20 тысяч разовых доз.



По месту жительства наркоторговца обнаружены весы, фасовочный материал и около килограмма веществ. Сейчас вещественные доказательства находятся на исследовании у экспертов.



Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 Уголовного кодекса. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.



По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас он находится в следственном изоляторе Иркутска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

