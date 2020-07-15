У него обнаружили свыше 20 тысяч разовых доз
Сотрудники полиции при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» пресекли канал поставки наркотиков в особо крупном размере, а также прекращена работа интернет-магазина. Через него наркоманы бесконтактным способом приобретали запрещённые вещества.
В результате операции у 27-летнего жителя Иркутска изъял свыше пяти кг наркотиков на сумму порядка 15 миллионов рублей.
Чтобы доставить наркотики в Сибирь, подозреваемый прилетел в Москву, где купил автомобиль «Мицубиси Лансер». Внутри машины был сделан тайник, после чего иномарку привёз нанятый дальнобойщик в город Шелехов.
В процессе отгрузки автомобиля заказчик был задержан и доставлен в полицию.
В салоне кроссовера полицейские обнаружили синтетические наркотики, порошки и порядка 1000 таблеток. По предварительным оценкам, объём изъятого составляет 20 тысяч разовых доз.
По месту жительства наркоторговца обнаружены весы, фасовочный материал и около килограмма веществ. Сейчас вещественные доказательства находятся на исследовании у экспертов.
Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 Уголовного кодекса. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.
По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас он находится в следственном изоляторе Иркутска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
У иркутянина изъяли наркотиков на 15 млн
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Авария произошла на 910 км трассы Р-258 «Чита - Иркутск»
У него обнаружили свыше 20 тысяч разовых доз
В воинских частях проходит тренировка с выполнением учебно-боевых задач
Он доставляет людей и груз к месту пожара
Сильно пьяный мужчина отдал кошелёк малознакомой подруге для сохранности
Погибшую девочку, вероятно, унесло течением из Забайкальского края
Пожар обнаружили слишком поздно
Пропавшего нашли благодаря бдительному гражданину
В 2005 году мужчина зарезал супругу и сбросил тело в реку
Лес сгорел на площади 1427 га
Подземный толчок зафиксирован на севере республики
Число случаев заражения COVID-19 перевалило за 3,5 тысячи
Сразу две смерти зафиксированы 14 июля
15-летний парень красил стены дома и соприкоснулся с проводкой
Перевернулась лодка с пятью забайкальцами