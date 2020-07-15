В воинских частях проходит тренировка с выполнением учебно-боевых задач
В Бурятии в воинских частях общевойскового соединения начались тренировки с выходом техники и личного состава в назначенные районы. Участие принимают несколько тысяч военных, задействованы сотни единиц вооружения и военной спецтехники.
В ходе тренировок военные отрабатывают порядок действий по тревоге, осуществляют подготовку боевых машин и выход в составе подразделений на технике из парков в назначенные районы.
Тем временем, командиры совершенствуют навыки по управлению подразделениями, взаимодействию и всестороннему обеспечению деятельности подчиненного личного состава.
- Помимо этого, в рамках тренировок пройдут контрольные занятия на полигонах, автодромах и стрельбищах, с индивидуальной оценкой профессиональной подготовленности каждого военнослужащего общевойскового объединения, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Бурятии военные отрабатывают действия по тревоге
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