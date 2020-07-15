В Бурятии военные отрабатывают действия по тревоге

В воинских частях проходит тренировка с выполнением учебно-боевых задач



В Бурятии в воинских частях общевойскового соединения начались тренировки с выходом техники и личного состава в назначенные районы. Участие принимают несколько тысяч военных, задействованы сотни единиц вооружения и военной спецтехники.



В ходе тренировок военные отрабатывают порядок действий по тревоге, осуществляют подготовку боевых машин и выход в составе подразделений на технике из парков в назначенные районы.



Тем временем, командиры совершенствуют навыки по управлению подразделениями, взаимодействию и всестороннему обеспечению деятельности подчиненного личного состава.



- Помимо этого, в рамках тренировок пройдут контрольные занятия на полигонах, автодромах и стрельбищах, с индивидуальной оценкой профессиональной подготовленности каждого военнослужащего общевойскового объединения, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



