Улан-удэнец доверил новой подруге портмоне и лишился 16 тысяч

Сильно пьяный мужчина отдал кошелёк малознакомой подруге для сохранности



В Улан-Удэ 13 июля в полицию обратился 56-летний местный житель. Он сообщил, что отдыхал в питейном заведении с 39-летней женщиной, с которой познакомился за день до встречи.



В состоянии сильного алкогольного опьянения он отправился домой, а проснувшись утром, не нашёл своего кошелька с банковскими картами. Впоследствии с карт были списаны 16,5 тысяч рублей.



Полицейские задержали подозреваемую – ранее не судимую компаньонку потерпевшего. Она рассказала, что после распития спиртного мужчина сам для сохранности отдал ей своё портмоне. При этом вернуть имущество она должна была ему на следующий день.



- Однако вместо этого горожанка за двое суток потратила с его карт средства в сумме 16,5 тысяч рублей на посиделки в увеселительных заведениях с друзьями и покупку одежды. Улан-удэнка подрабатывает случайными заработками, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 прим. 3 УК РФ «Мошенничество».



