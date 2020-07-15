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Улан-удэнец доверил новой подруге портмоне и лишился 16 тысяч

Улан-удэнец доверил новой подруге портмоне и лишился 16 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сильно пьяный мужчина отдал кошелёк малознакомой подруге для сохранности

В Улан-Удэ 13 июля в полицию обратился 56-летний местный житель. Он сообщил, что отдыхал в питейном заведении с 39-летней женщиной, с которой познакомился за день до встречи.

В состоянии сильного алкогольного опьянения он отправился домой, а проснувшись утром, не нашёл своего кошелька с банковскими картами. Впоследствии с карт были списаны 16,5 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемую – ранее не судимую компаньонку потерпевшего. Она рассказала, что после распития спиртного мужчина сам для сохранности отдал ей своё портмоне. При этом вернуть имущество она должна была ему на следующий день.

- Однако вместо этого горожанка за двое суток потратила с его карт средства в сумме 16,5 тысяч рублей на посиделки в увеселительных заведениях с друзьями и покупку одежды. Улан-удэнка подрабатывает случайными заработками, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 прим. 3 УК РФ «Мошенничество».

мошенничество
 
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