Жителя Тайшета будут судить за убийство 15-летней давности

В 2005 году мужчина зарезал супругу и сбросил тело в реку



В Тайшете завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).



По версии следствия, в ноябре 2005 года мужчина на почве ревности ударил ножом 29-летнюю супругу. От ранения женщина скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, убийца выехал на автомобиле в район посёлка Новобирюсинский, где сбросил тело в реку, привязав к нему груз.



Мужчина после убийства покинул место жительства и скрывался от следствия около 15 лет. В феврале текущего года он был задержан.



В настоящее время обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела. Вскоре дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



