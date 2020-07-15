В 2005 году мужчина зарезал супругу и сбросил тело в реку
В Тайшете завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).
По версии следствия, в ноябре 2005 года мужчина на почве ревности ударил ножом 29-летнюю супругу. От ранения женщина скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, убийца выехал на автомобиле в район посёлка Новобирюсинский, где сбросил тело в реку, привязав к нему груз.
Мужчина после убийства покинул место жительства и скрывался от следствия около 15 лет. В феврале текущего года он был задержан.
В настоящее время обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела. Вскоре дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Жителя Тайшета будут судить за убийство 15-летней давности
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Лес сгорел на площади 1427 га
Подземный толчок зафиксирован на севере республики
Число случаев заражения COVID-19 перевалило за 3,5 тысячи
Сразу две смерти зафиксированы 14 июля
15-летний парень красил стены дома и соприкоснулся с проводкой
Перевернулась лодка с пятью забайкальцами
Авария произошла в 105 квартале
Мужчина развёл костёр в лесу
Украденный автомобиль нашли благодаря пользователям соцсетей
От удара вылетели задние стёкла
За полгода ангарчане отдали мошенникам более 11 млн
Ущерб составил более 14 тысяч рублей
Смерть наступила ночью
Спасение произошло на реке Ангара
Здание оцепили, эвакуировав несколько десятков человек