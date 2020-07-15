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Жителя Тайшета будут судить за убийство 15-летней давности

Жителя Тайшета будут судить за убийство 15-летней давности
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В 2005 году мужчина зарезал супругу и сбросил тело в реку

В Тайшете завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ).

По версии следствия, в ноябре 2005 года мужчина на почве ревности ударил ножом 29-летнюю супругу. От ранения женщина скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, убийца выехал на автомобиле в район посёлка Новобирюсинский, где сбросил тело в реку, привязав к нему груз.

Мужчина после убийства покинул место жительства и скрывался от следствия около 15 лет. В феврале текущего года он был задержан.

В настоящее время обвиняемый знакомится с материалами уголовного дела. Вскоре дело будет направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

убийство
 
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