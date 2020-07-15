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В Бурятии произошло землетрясение

В Бурятии произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Подземный толчок зафиксирован на севере республики

В Бурятии на территории Баунтовского района зафиксирован подземный толчок. Землетрясение произошло ранним утром 15 июля, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Согласно оперативным данным, землетрясение произошло в 6:15 утра ночи, в точке с координатами 54.80 градусов северной широты, 111.79 восточной долготы.

Эпицентр находился в труднодоступной горно-таёжной местности возле Джергинского заповедника.

Энергетический класс – 10,2 магнитуда.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе, 6 июля, многие улан-удэнцы почувствовали ощутимые подземные толчки. Также о том, что почувствовали землетрясение, сообщали и иркутяне. В домах тряслась посуда, а также вещи. Землетрясение произошло в акватории озера Байкал, на границе Иркутской области и Кабанского района Бурятии. Его магнитуда составила 4,7 балла.
землетрясение
 
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