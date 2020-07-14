Ангарчанин за 32 операции перевёл мошенникам больше миллиона

За полгода ангарчане отдали мошенникам более 11 млн



За шесть месяцев 2020 года мошенники, используя современные технологии, обманом выманили у ангарчан 11 миллионов 130 тысяч рублей.



- Чаще всего аферисты использовали легенду, согласно которой «сотрудник банка» сообщал о необходимости «спасения» денежных средств, для чего их нужно снять со счёта гражданина и перевести на указанные аферистами реквизиты. Также мошенники хитростью заставляли ангарчан оформить кредиты и отправить полученные деньги к ним на счёт. Своеобразный рекорд в этой категории был поставлен весной, за два дня и 32 операции один человек перевёл мошенникам более миллиона рублей, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Пользуются у аферистов популярностью обман через различные сайты объявлений о купле-продаже, а также использование сайтов-клонов, обещание различного рода компенсаций, отправка писем на электронную почту «о получении наследства», за которое нужно заплатить налог.



Не менее популярным остаётся «страхование кредитов», перевод страховых сумм мошенникам, ущерб от таких операций может составлять несколько десятков тысяч рублей.



В большинстве случаев аферисты звонили и вели переписку из других регионов страны или из-за рубежа. По каждому из этих фактов сотрудниками органов внутренних дел проводятся проверки, следственные действия.

