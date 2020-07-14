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Житель Иркутской области украл семь шпал

Житель Иркутской области украл семь шпал
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил более 14 тысяч рублей

Житель Слюдянского района Иркутской области украл семь шпал, складированных возле железнодорожных путей вблизи посёлка Баклань. Украденное мужчина спрятал в хозяйственную постройку по месту жительства.

Полицейские задержали подозреваемого, шпалы изъяты. Общий ущерб составил более 14 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.


кража
 
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