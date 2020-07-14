Житель Иркутской области украл семь шпал

Ущерб составил более 14 тысяч рублей



Житель Слюдянского района Иркутской области украл семь шпал, складированных возле железнодорожных путей вблизи посёлка Баклань. Украденное мужчина спрятал в хозяйственную постройку по месту жительства.



Полицейские задержали подозреваемого, шпалы изъяты. Общий ущерб составил более 14 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.







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