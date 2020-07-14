Спасение произошло на реке Ангара
Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии из Иркутска прапорщик полиции Андрей Белоусов во время отпуск спас двух мужчин, едва не утонувших в реке Ангара.
Андрей отдыхал с супругой на берегу реки в районе 51 километра Байкальского тракта. Около 20 часов он услышал, как кто-то зовет на помощь. Посмотрев в сторону воды, росгвардеец заметил двух людей, которых уносило вниз по течению реки.
В холодной воде силы попавших в беду могли кончиться в любое мгновение, поэтому сотрудник Росгвардии немедленно сел в свою моторную резиновую лодку и поспешил на помощь утопающим. Одного за другим Андрей вытащил из воды обессиленных мужчин и доставил их к берегу, куда вскоре прибыли сотрудники полиции и МЧС.
Как сообщили спасённые, с ними купался ещё один мужчина, который оторвался и уплыл далеко вперед. Сейчас его поисками занимаются сотрудники МЧС, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.
В Иркутской области росгвардеец спас двух тонувших мужчин
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