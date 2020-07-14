В Иркутской области росгвардеец спас двух тонувших мужчин

Спасение произошло на реке Ангара



Сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии из Иркутска прапорщик полиции Андрей Белоусов во время отпуск спас двух мужчин, едва не утонувших в реке Ангара.



Андрей отдыхал с супругой на берегу реки в районе 51 километра Байкальского тракта. Около 20 часов он услышал, как кто-то зовет на помощь. Посмотрев в сторону воды, росгвардеец заметил двух людей, которых уносило вниз по течению реки.



В холодной воде силы попавших в беду могли кончиться в любое мгновение, поэтому сотрудник Росгвардии немедленно сел в свою моторную резиновую лодку и поспешил на помощь утопающим. Одного за другим Андрей вытащил из воды обессиленных мужчин и доставил их к берегу, куда вскоре прибыли сотрудники полиции и МЧС.



Как сообщили спасённые, с ними купался ещё один мужчина, который оторвался и уплыл далеко вперед. Сейчас его поисками занимаются сотрудники МЧС, сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области.



