В Улан-Удэ из-за бесхозной сумки эвакуировали здание налоговой





В Улан-Удэ 14 июля около 12 часов дня в здании межрайонной инспекции налоговой службы по улице Сахьяновой нашли бесхозную сумку. На место происшествия выехала группа разминирования Росгвардии Бурятии.В ходе профилактического осмотра взрывотехники ОМОН установили, что в сумке находятся документы.- В целях обеспечения безопасности проводилось оцепление здания и прилегающей территории, было эвакуировано более 50 человек. В работе по эвакуации были задействованы все экстренные службы города, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.В данный момент сумка передана собственнику. Он пояснил, что забыл сумку, когда выходил из здания организации.