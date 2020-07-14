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В Улан-Удэ из-за бесхозной сумки эвакуировали здание налоговой

В Улан-Удэ из-за бесхозной сумки эвакуировали здание налоговой
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Здание оцепили, эвакуировав несколько десятков человек

В Улан-Удэ 14 июля около 12 часов дня в здании межрайонной инспекции налоговой службы по улице Сахьяновой нашли бесхозную сумку. На место происшествия выехала группа разминирования Росгвардии Бурятии. 



В ходе профилактического осмотра взрывотехники ОМОН установили, что в сумке находятся документы.

- В целях обеспечения безопасности проводилось оцепление здания и прилегающей территории, было эвакуировано более 50 человек. В работе по эвакуации были задействованы все экстренные службы города, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

В данный момент сумка передана собственнику. Он пояснил, что забыл сумку, когда выходил из здания организации.

Росгвардия эвакуация
 
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