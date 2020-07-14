Она резко ушла под воду, попав в свал
В Иркутской области 13 июня 16-летняя девочка утонула в заливе Атубь на Братском водохранилище вблизи деревни Кумейка.
В ходе проверки было установлено, что две девочки гуляли по береговой полосе залива, расположенного в 300 метрах от населенного пункта.
Одна из них забрела на удаление 10 метров от берега и резко ушла под воду, попав в свал. Вторая девочка, не умеющая плавать, позвала на помощь местного жителя. На глубине четырёх метра он нашёл утонувшую, к жизни вернуть ее не удалось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
- Нами совместно с сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются обстоятельства происшествия. Но уже сейчас можно сказать, что причиной трагедии стало именно безнадзорное нахождение несовершеннолетних у воды. Отреагировать максимально быстро и грамотно в критической ситуации дети и подростки не всегда способны, а взрослых рядом не было. С начала летнего периода в ходе межведомственных рейдов в Братском районе было выявлено 10 несовершеннолетних, находящихся на водохранилище без сопровождения взрослых. В отношении их родителей инспекторами ПДН были составлены протоколы об административном правонарушении, - рассказал старший госинспектор по маломерным судам Братского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС по Иркутской области Евгений Потапов.
В Иркутской области 16-летняя девочка утонула, гуляя возле берега
Происшествия, Фото:
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