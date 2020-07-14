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В Бурятии к «чёрному лесорубу» привели следы трактора

В Бурятии к «чёрному лесорубу» привели следы трактора
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
След вёл глубоко в лес

Во время рейдового патрулирования в лесах Кижингинского района лесники обнаружили следы трактора.

Лесные инспекторы решили оставить свой автомобиль и пешком проследовать по следам. Оставленный след вел их глубоко в лес. Вскоре послышались звуки бензопилы. Лесники обнаружили мужчину, который заготавливал древесину. На просьбу предоставить правоустанавливающие документы, мужчина сознался, что спилил сосны незаконно.

Нарушителем оказался житель села Могсохон Кижингинского района. Он успел заготовить около 15 кубометров древесины. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 57 тысяч рублей.

Незаконно заготовленная древесина, трактор «Т-25» и бензопила были изъяты.

В отношении нарушителя составлены протоколы по статьям 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений» и 8.32 КоАП «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в ОМВД по Кижингинскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.



Сообщить о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии. Информация принимается круглосуточно.

черные лесорубы
 
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