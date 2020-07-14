Крупнейшая библиотека Иркутской области прекратила дистанционное обслуживание
В Иркутской областной библиотеке имени Молчанова-Сибирского трое библиотекарей заразились коронавирусом. Болезнь протекает у них в лёгкой форме, говорится в сообщении Молчановки.
- Учитывая скорость распространения инфекции, три человека – это не много, что подтверждает правильность мер, которые у нас действуют с начала карантина. Наши коллеги получили инфекцию извне – у всех выявлен источник заражения, поэтому Молчановка работает дальше. Одна из наших заболевших коллег в категории 65+ изначально находилась на официальном больничном и в библиотеку не приходила, - говорится в официальном сообщении библиотеки.
Все сотрудники, которые контактировали с заболевшими, находятся на домашней самоизоляции. Они сдали анализы на коронавирусную инфекцию. Те анализы, которые готовы на сегодняшний день, отрицательные.
В библиотеке решили перестраховаться, и потому с 13 по 27 июля (две недели) дистанционное обслуживание приостанавливает свою работу – книги не будут доставляться в магазины «ПродалитЪ».
Сотрудники библиотеки заверяют, что в самом учреждении раз в два часа обрабатывают поверхности дезсредством. Стоят бактерицидные лампы для дезинфекции воздуха и книг. Кроме того, для обработки книг используется специальная дезинфекционная камера. Сотрудники, которые работают с книгами, постоянно носят перчатки и маски.
В Иркутске заразились коронавирусом трое библиотекарей
Происшествия, Фото:
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