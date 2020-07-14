Нарушителя признали виновным и назначили штраф
В Забайкальском крае суд признал виновным в совершении административного правонарушения мужчину, пытавшегося доставить запрещённые осуждённым предметы в лечебно-исправительное учреждение №4 в Чите.
Сотрудники учреждения задержали 44-летнего мужчину, когда он пытался перебросить через ограждение свёрток. В нем находились два сотовых телефона с аккумуляторными батареями, шесть сим-карт и зарядное устройство.
- При рассмотрении дела в мировом суде гражданин был признан виновным в совершении административного правонарушения. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере трёх тысяч рублей с конфискацией изъятых предметов, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.
Забайкалец пытался перебросить осуждённым телефоны и сим-карты
Происшествия, Фото:
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