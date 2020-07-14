В Бурятии по отпечаткам нашли вора ценных украшений

Вор приходил к потерпевшему, чтобы распить спиртное, однако его не оказалось дома



В Кижингинском районе в полицию с заявлением о краже обратилась 52-летняя жительница райцентра. Женщина сообщила, что пока они с супругом находились в Улан-Удэ, неизвестный украл из их дома золотые изделия на общую сумму в 48,5 тысяч рублей. При этом в дом он проник, разбив оконное стекло.



В ходе осмотра места происшествия эксперт-криминалист снял с оконной рамы и шкатулки отпечатки пальцев возможного вора, впоследствии его личность была установлена.



Выяснилось, что 50-летний подозреваемый приходил к сельчанину, чтобы вместе с ним распить спиртное. Поскольку хозяев дома не оказалось, он на крыльце их дома употребил алкоголь и уснул. А, проснувшись под утро, решил совершить кражу.



- Известно, что украденные ценные украшения он планировал продать местным жителям, но не успел: его по горячим следам задержали полицейские. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

