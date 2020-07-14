Вор приходил к потерпевшему, чтобы распить спиртное, однако его не оказалось дома
В Кижингинском районе в полицию с заявлением о краже обратилась 52-летняя жительница райцентра. Женщина сообщила, что пока они с супругом находились в Улан-Удэ, неизвестный украл из их дома золотые изделия на общую сумму в 48,5 тысяч рублей. При этом в дом он проник, разбив оконное стекло.
В ходе осмотра места происшествия эксперт-криминалист снял с оконной рамы и шкатулки отпечатки пальцев возможного вора, впоследствии его личность была установлена.
Выяснилось, что 50-летний подозреваемый приходил к сельчанину, чтобы вместе с ним распить спиртное. Поскольку хозяев дома не оказалось, он на крыльце их дома употребил алкоголь и уснул. А, проснувшись под утро, решил совершить кражу.
- Известно, что украденные ценные украшения он планировал продать местным жителям, но не успел: его по горячим следам задержали полицейские. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.
В Бурятии по отпечаткам нашли вора ценных украшений
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Вор приходил к потерпевшему, чтобы распить спиртное, однако его не оказалось дома
Андрей Мальцев ушёл из дома 10 июля
Мужчина уже был судим за оборот наркотиков
Сим-картой она перестала пользоваться четыре года назад
Он самостоятельно клеймил и спиливал деревья, не предназначенные для рубки
Один из водителей кинул бутылкой в очевидца
Ствол от ружья достался мужчине от родственника
15-летний подросток не мог выплыть из-за сильного течения
Водитель из-за гололёда попал в ДТП
Пожарные спасли основные конструкции дома
Мужчине, много лет назад окончившему школу, потребовалось набрать определённое количество баллов по математике
Пьяного молодого человека остановили для проверки документов
Убийца пытался смягчить свою участь, заявив о якобы аморальном поведении супруги
Утреннее ДТП на Селенгинском мосту на несколько часов парализовало движение, вызвав самую гигантскую пробку
Природоохранный прокурор отстаивает в суде права жителей на чистый атмосферный воздух