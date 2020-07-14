Житель Бурятии собрал коноплю на обочине дороги втайне от друга

Мужчина уже был судим за оборот наркотиков



В Бурятии ночью 10 июля сотрудники ДПС на дороге «Улан-Удэ – Кяхта», в четырёх километрах от села Иволгинск, остановили автомобиль за нарушение ПДД. В ходе беседы полицейские заметили на коврике рядом с задним сиденьем пакет.



На вопрос, есть ли при находящихся в салоне запрещённые вещества, пассажир ответил утвердительно и сообщил, что в пакете лежит собранная им конопля.



Мужчина пояснил, что вместе с водителем приехал из Кяхтинского района в Улан-Удэ на заработки. Ночью они увозили в Иволгинск знакомого, а на обратной дороге подозреваемый, попросив земляка остановиться, втайне от него на обочине дороги собрал коноплю. Вес растительной массы составил более 350 граммов.



Ранее он уже был судим, в том числе, за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков. Из мест лишения свободы он освободился в 2017 году, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Ведётся следствие.

