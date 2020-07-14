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Жительница Бурятии лишилась денег, забыв про старую симку

Жительница Бурятии лишилась денег, забыв про старую симку
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сим-картой она перестала пользоваться четыре года назад

3 июля в полицию в Джидинском районе поступило заявление от 39-летней жительницы села о краже денег. Женщина рассказала, что с её банковского счёта дважды списывались деньги – 12 800 в июне и 16 тысяч рублей в июле.

Деньги были перечислены с помощью «мобильного банка». По словам женщины, около четырёх лет назад она перестала пользоваться абонентским номером, но не отключила его привязку ко счёту. Новый владелец сим-карты - 44-летний житель Тарбагатайского района, обнаружил банковские смс-уведомления о поступлении выплат на чужой счёт и воспользовался этим. В течение нескольких дней он переводил их себе и тратил на личные нужды.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года. Официально не трудоустроен.

Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
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