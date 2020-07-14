Он самостоятельно клеймил и спиливал деревья, не предназначенные для рубки
В Баргузинском районе Бурятии в лесу Читканского участкового лесничества полицейские и сотрудники прокуратуры выявили незаконную рубку.
- В ходе сплошного пересчета пней на уже отработанной лесоделяне установлена заготовка непредназначенных для спила деревьев. Всего нелегально вырублено около семи кубометров сосен. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил более 173 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Подозреваемый задержан – это 44-летний вальщик, житель одного из сел Баргузинского района. По признанию мужчины, в ходе работы на деляне он самостоятельно заклеймил, а после – спилил деревья. За больший объем заготовленной древесины вальщик планировал получить более высокую зарплату.
Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ.
В Бурятии вальщик нелегально вырубил деревья на 173 тысячи
Происшествия, Фото:
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