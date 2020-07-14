В Иркутске участники свадебного кортежа устроили драку

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Один из водителей кинул бутылкой в очевидца



10 июля в Иркутске участники свадебного кортежа устроили драку на проезжей части. В соцсетях сообщается, что водители из кортежа набросились на водителя, который их не пропустил.



После того, как видео появилось в соцсетях, полицейские установили участников свадебной процессии, устроивших разборки.



В полицию также обратился пострадавший от хамов из кортежа. Водитель «Тойоты» заявил, что автомобили молодожёнов неоднократно создавали аварийные ситуации на дорогах, использовали запрещённые звуковые сигналы, при этом их госномера были намеренно заклеены. Заметив, что автомобилист снимает происходящее на видео, один из них бросил бутылку в иномарку. От удара оказалось повреждено стекло машины пострадавшего.



- В настоящее время главные участники происшествия установлены. В отношении водителя «Тойоты Лэнд Крузер» сотрудники дорожной полиции составили четыре административных протокола. Кроме этого, он приглашён в отдел полиции для дачи объяснений в связи с сообщением о повреждении чужого имущества. По данному факту проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

