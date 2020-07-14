Житель Бурятии прятал ствол от ружья в лесу





В Закаменском районе Бурятии в ходе рейда росгвардейцы и пограничники задержали мужчину с оружием.В местности Холтосонский дабан при досмотре у мужчины в пакете нашли нарезной ствол с казенной частью и затвором, без приклада. Было установлено, что мужчина - хозяин фермерской стоянки, увидев правоохранителей, решил спрятать в лесу незаконный ствол от ружья, которое досталось ему от родственника.- Материалы в отношении 37 -летнего уроженца Закаменского района переданы в отдел полиции для принятия правового решения о привлечении к уголовной ответственности за незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.Изъятый нарезной ствол от оружия марки «ТОЗ-16» калибра 5,6 мм передан на экспертизу и последующее уничтожение.