Житель Бурятии прятал ствол от ружья в лесу

Ствол от ружья достался мужчине от родственника
В Закаменском районе Бурятии в ходе рейда росгвардейцы и пограничники задержали мужчину с оружием.
В местности Холтосонский дабан при досмотре у мужчины в пакете нашли нарезной ствол с казенной частью и затвором, без приклада. Было установлено, что мужчина - хозяин фермерской стоянки, увидев правоохранителей, решил спрятать в лесу незаконный ствол от ружья, которое досталось ему от родственника.
- Материалы в отношении 37 -летнего уроженца Закаменского района переданы в отдел полиции для принятия правового решения о привлечении к уголовной ответственности за незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия, - сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Изъятый нарезной ствол от оружия марки «ТОЗ-16» калибра 5,6 мм передан на экспертизу и последующее уничтожение.
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