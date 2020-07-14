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В Улан-Удэ полицейские и очевидцы спасли из реки подростка

В Улан-Удэ полицейские и очевидцы спасли из реки подростка
Происшествия, 
15-летний подросток не мог выплыть из-за сильного течения

В Улан-Удэ вечером 1 июля сотрудники ППС, находясь на маршруте патрулирования в районе набережной реки Селенга, заметили мужчину, который махал им рукой и звал на помощь.

Мужчина, отдыхавший на берегу с семьей, сообщил, что из воды не может выплыть подросток. Парень с друзьями купался на реке. Переплыв её, он не смог вернуться обратно: сильное течение стало уносить молодого человека.

К счастью, ему удалось нащупать отмель, и он остановился на середине реки.

Лейтенант полиции Виктор Батуев стал успокаивать 15-летнего подростка. Его коллега, лейтенант полиции Олег Добчинов, тем временем доложил о произошедшем в дежурную часть и вызвал спасательную службу МЧС.

У собравшихся на берегу людей полицейские выяснили, что у одного из них есть знакомый с моторной лодкой. Сотрудники связались с мужчиной и попросили помощи. Прибывший горожанин на лодке переправил на берег подростка.

К счастью, эта история закончилась позитивно, с подростком всё в порядке, а полицейские будут поощрены.

- Правами министра внутренних дел Бурятии будут поощрены инспекторы мобильного взвода в составе первой роты отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции управления МВД России по Улан-Удэ Виктор Батуев и Олег Добчинов, организовавшие мероприятия по спасению из воды несовершеннолетнего, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

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