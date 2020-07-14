Житель Иркутской области отправил вместо себя на ЕГЭ родственника

Мужчине, много лет назад окончившему школу, потребовалось набрать определённое количество баллов по математике



В Усть-Илимске полиция пресекла попытку сдачи единого государственного экзамена подставным лицом. 32-летнему мужчине, много лет назад окончившему школу, для поступления в вуз потребовалось набрать определённое количество баллов по математике – профильному предмету.



- Чтобы повысить шансы на успешное прохождение испытаний, он предложил сходить на экзамен по математике внешне похожему на него 28-летнему родственнику. Несмотря на то, что на первоначальном этапе молодой человек сумел ввести в заблуждение членов комиссии, в дальнейшем его подлинная личность была установлена, а сам он признался в подлоге, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В настоящее время в отношении обоих собраны материалы административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ, которые в ближайшее время будут рассмотрены уполномоченным надзорным органом.

