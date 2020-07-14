В настоящий момент в республике тушат три лесных пожара
В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению пяти лесных пожаров в Муйском, Северо-Байкальском районах, Забайкальском нацпарке и Тункинском нацпарке на общей площади 1469 га. Все возгорания возникли из-за гроз.
С огнём боролись 161 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 16 единиц лесопожарной техники.
Лесной пожар в Муйском районе ликвидирован, ещё один очаг в Тункинском нацпарке локализован, продолжаются работы по его дотушиванию.
- На утро 14 июля продолжается тушение лесных пожаров в Северо-Байкальском районе, Забайкальском нацпарке и Тункинском нацпарке. Для облёта пожара в Забайкальском нацпарке был задействован вертолёт Ми-8, - сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии вертолёт Ми-8 работает на пожаре в нацпарке
Происшествия, Фото:
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