В Бурятии вертолёт Ми-8 работает на пожаре в нацпарке

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В настоящий момент в республике тушат три лесных пожара



В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению пяти лесных пожаров в Муйском, Северо-Байкальском районах, Забайкальском нацпарке и Тункинском нацпарке на общей площади 1469 га. Все возгорания возникли из-за гроз.



С огнём боролись 161 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 16 единиц лесопожарной техники.



Лесной пожар в Муйском районе ликвидирован, ещё один очаг в Тункинском нацпарке локализован, продолжаются работы по его дотушиванию.



- На утро 14 июля продолжается тушение лесных пожаров в Северо-Байкальском районе, Забайкальском нацпарке и Тункинском нацпарке. Для облёта пожара в Забайкальском нацпарке был задействован вертолёт Ми-8, - сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



